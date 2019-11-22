المدينة المنورة25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسأقامت جمعية المدينة المنورة الخيرية للسكري "سُكّر" ، أمس ، فعالية تثقيفيه بمناسبة اليوم العالمي للسكري بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله الصاعدي و مدير اداره تنمية المجتمع بالمنطقة ناصر القاضي ، وعدد من المهتمين ، وذلك بمركز الراشد مول التجاري .وشهدت الفعاليات التي تستمر لمدة يومين عدد من الفقرات التثقيفية التي تضمنت التعريف بمرض السكري والعوامل المساعدة للوقاية او التعايش مع هذا المرض التي من أهمها المحافظة على ممارسة الرياضة بشكل منتظم، واتباع نظام غذائي صحي وسليم بالاضافة الى معرض يقدم مجموعة من النصائح والنشرات التوعوية .// انتهى //18:44ت م0115