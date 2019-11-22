الرياض 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واستلقت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر تبرعاً من مصرف الإنماء لدعم مشروع رافعة الزهايمر لنقل مرضى الزهايمر المشمولين من أسر الجمعية بالمنطقة الغربية.ويأتي هذا التبرع من في إطار المسؤولية المجتمعية للبنك، وسعيه المتواصل إلى تحقيق أثر إيجابي في شتى قطاعات المجتمع التي تمثل أحد الإطارات الاستراتيجية للجمعية.وكانت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر قد دشنت برنامجها "نقل مرضى الزهايمر" في نهاية العام 2015م في منطقة الرياض بدعم من فاعلة خير، بالتزامن مع تدشين مشروع قرية الزهايمر في حي البجيري بالدرعية.وبرنامج الرافعة لـ"نقل مرضى ألزهايمر" عبارة عن سيارة مجهزة ومهيأة لنقل كبار السن من مرضى ألزهايمر، من المنزل وحتى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ومن المستشفى حتى المنزل حيث تتوافر فيها الأمان في عملية النقل والحركة والراحة التامة، مع سائق مدرب على التعامل بمثل هذه الحالات، حيث تعمل الجمعية دوماً على توفير حياة كريمة لهذه الشريحة الهامة من المجتمع من خلال الارتقاء بخدماتها المقدمة لهم.وحقق هذا البرنامج لنقل مرضى ألزهايمر نجاحات كبيرة منذ مطلع العام 2016م وحتى الآن في المنطقة الوسطى، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمة 464 مريض سنوياً، ومن المتوقع أن يخدم البرنامج في المنطقة الغربية خلال السنتين القادمتين 380 مريضاً، وتخطط الجمعية الآن إلى شمول المنطقة الشرقية بهذه الخدمة، ومستقبلاً المناطق الأخرى بإذن الله تعالى.// انتهى //19:03ت م0120