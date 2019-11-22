نجران 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسنفذت الإدارة العامة لتعليم نجران ممثلة بقسم اللغة الإنجليزية بمكتب إشراف الجربة أمس ، برنامج تدريبي بعنوان "Gamify your classroom "الألعاب داخل الصف الدراسي" بحضور 19 متدربة، وذلك بمقر مركز التدريب التربوي بالجربة .وأوضحت منفذة البرنامج هاجر آل دويس أن البرنامج يهدف إلى تطوير مهارات المعلمات في استخدام الألعاب بشكل فعال داخل الصف الدراسي، وتمكينهن من تصميم الألعاب بما يتناسب مع مستوى الطالبات، وفق المعايير المناسبة لاختيار اللعبة والتي تساهم في تطوير مهارات اللغة الإنجليزية .واشتمل البرنامج على عدد من المحاور منها ، معنى ألعاب اللغة الإنجليزية ،و مميزات استخدامها داخل الصف الدراسي، وأساسيات اختيار اللعبة الجيدة للطالبات ،و التعرف على دور المعلمة أثناء استخدام الألعاب، وتزويدهم بالتطبيقات الحديثة التي يمكن تحميلها من جهاز الجوال واستخدامها مع الطالبات .وفي نهاية البرنامج تم تصميم العديد من الألعاب الصفية من قبل المعلمات كما تم تقييمها ونقدها من قبل مشرفة المادة.// انتهى //19:03ت م0121