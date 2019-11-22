مكة المكرمة 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسنفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة اليوم برنامجاً تدريبياً لمتابعة وتوجيه المركبات الميدانية الخاصة بالهيئة ، وذلك بمقر الفرع بالعاصمة المقدسة.واشتمل البرنامج على التعريف بنظام تتبع المركبات والتطبيق العملي على النظام والإيجابيات المتوقعة لرفع كفاءة منسوبي العاملين على النظام وذلك لتعزيز فعالية العمل الميداني من خلال نظام تتبع المركبات وتنفيذ الجولات الميدانية لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.واستهدف البرنامج ١٨موظفاً ممن يتعامل مع نظام متابعة وتوجيه المركبات في الفرع ويقوم البرنامج على منهجية التطوير والتدريب على طريقة التعامل مع البرنامج وكيفية معرفة وقت انطلاقات الدوريات الميدانية وتوجيهها.وتحظى هذه البرامج بمتابعة واهتمام معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند والتي تعزز الأداء الميداني وتزيد من كفاءة منسوبي الجهاز.// انتهى //19:13ت م0122