عام / "الأسئلة الصفية" برنامج تدريبي بتعليم نجران
الجمعة 1441/3/25 هـ الموافق 2019/11/22 م واس
نجران 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واس
نفذت الإدارة العامة لتعليم نجران ممثلةً بإدارة الإشراف التربوي أمس ، برنامج تدريبي بعنوان "صياغة الأسئلة الصفية منطلقات علمية ومهارات عملية"، بحضور ٨ متدربات ، وذلك بمقر إدارة الإشراف التربوي .
واشتمل البرنامج على عدد من المحاور منها ماهية الأسئلة الصفية ، والهدف منها ، وأهميتها، وتصنيف مجالاتها حسب الأهداف التربوية ، والتدريب على مهارة استقبال الإجابات الجيدة، ومهارات القرن الواحد والعشرين ،وتحديد دور المعلمة في تطبيقها ، وتوظيفها في صياغة الاسئلة ، والتعرف على شروط صياغتها ،ومجالاتها حسب الأهداف التربوية، وخطوات الأسئلة الصفية وعلاقتها بالتقويم ، ومهارة استقبال الإجابة الجيدة ،وتطبيق عملي .
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19:25ت م
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