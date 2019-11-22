واشنطن 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسفرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم، عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد عزاري جهرومي، بعد أن عرقل نظام طهران الاتصالات عبر الإنترنت، وسط احتجاجات عنيفة أثارها رفع أسعار البنزين.وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في بيان: "إننا نعاقب وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني على تقييد الوصول إلى الإنترنت، بما في ذلك تطبيقات المراسلة الشائعة التي تساعد عشرات الملايين من الإيرانيين على البقاء على اتصال مع بعضهم البعض والعالم الخارجي".وأضاف منوتشين: "المسؤولون الإيرانيون يدركون أن وجود شبكة إنترنت حرة ومفتوحة في البلاد يكشف عدم شرعيتهم، لذلك يسعون إلى فرض قيود عليها، من أجل خنق التظاهرات المناهضة للنظام".// انتهى //19:56ت م0126