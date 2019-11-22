الرياض 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسعبر الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي المهندس أيمن عبد الوهاب عن سعادته البالغة بنجاح مصر في تنظيم الكأس الإقليمي الأول للفلوربول التصفيات المؤهلة للألعاب العالمية الشتوية بالسويد 2021 بمشاركة 11 فريقا مثلوا 6 دول ، مقدما التهنئة للمملكة العربية السعودية بفوزها ببطاقة للفوربول للألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص بالسويد 2021 .وأوضح أن رياضة الفوربول جديدة تدخل المنطقة لأول مرة ، حيث جاءت تصفيات القاهرة لاختيار الاماكن الست التي تمثل المنطقة من بين 45 فريقا شاركوا في تلك الرياضة من بين الرياضات السبع التي سوف تشهدها ألعاب السويد .وحرص الرئيس الإقليمي على تهنئة الدول العربية الأربع التي فازت ببطاقة التأهل وهي السعودية ومصر والمغرب والإمارات لفوزهم ببطاقات التأهل في رياضة الفلوربول.وقال الرئيس الإقليمي : تم دعوة برامج المنطقة للاشتراك في تلك الكأس حيث أن حصة المنطقة بطاقتين للذكور ومثلهم للإناث وبطاقتين موحد للفريق الذى يضم لاعبين من ذوى الاعاقة الفكرية واقرانهم لهم من غير المعاقين .وكرم المهندس هاني محمود وفود الدول العربية التي شاركت في أول كأس إقليمي في حفل الختام ، مشيدا بالمستوى الفني الذى ظهرت عليه الفرق رغم أنها أول مرة تمارس هذه الرياضة ، مؤكدا حرص الأولمبياد الخاص المصري على الاستعداد الجديد للمشاركة في عالمية السويد 2021 حيث ستشارك مصر بفريقين للفلوربول ، بالإضافة إلى الجري على الجليد .// انتهى //19:57ت م0127