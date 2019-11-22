القاهرة 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسانطلقت اليوم بالقاهرة فعاليات "منتدى الاستثمار في أفريقيا 2019 " تحت عنوان "استثمر في أفريقيا"، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومشاركة وفود أكثر من 35 دولة أفريقية و2000 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية.وأكد الرئيس المصري في كلمته خلال المنتدى الذي يستمر ليومين بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن التنمية في أفريقيا ليست مسؤولية الحكومات وحدها ولكن تتطلب مشاركة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أننا نعمل على زيادة معدل التجارة البينية وتفعيل منطقة التجارة الحرة.وقال الرئيس السيسي – إننا نلتقي اليوم لنبحث ما بدأناه قبل سنوات لتحقيق التنمية لقارتنا"، داعيًا إلى البحث عن حلول تبنى على التكامل الإقليمي لتحويل أفريقيا إلى مركز تصنيع عالمي.وشدد الرئيس المصري على أن اتفاقية التجارة الحرة ستسهم فى تحقيق نمو أعلى ودخل أكبر للمواطن الأفريقي، مفيدًا بأننا نعمل على زيادة معدل التجارة البينية وتفعيل منطقة التجارة الحرة.// انتهى //20:17ت م0130