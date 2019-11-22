القاهرة 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، على هامش "منتدى أفريقيا للاستثمار 2019" بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة.وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على الدفع قدمًا بأطر التعاون الثنائي مع المغرب في شتى المجالات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات والانطلاق بها إلى آفاق أرحب تتناسب مع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين.بدوره، عبر الوزير المغربي عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط وعلاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي.// انتهى //20:42ت م0133