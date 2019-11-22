طوكيو 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسأجرى فريق نادي الهلال مرانه الرئيس ، استعدادًا لمواجهة نظيره أوراوا الياباني ، الأحد المقبل ، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم ، حيث بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات فنيّة متنوّعة ، طبّق بعدها المدير الفني رازفان لوشيسكو التكتيك الذي سينتهجه في اللقاء عبر مناورة ، تلاها مناورة أخرى على جزء من مساحة الملعب .فيما غادرت بعثة نادي الهلال إلى مدينة سايتاما بعد أن أقام الفريق معسكراً قصيرا لمدة أسبوع في العاصمة طوكيو.إلى ذلك، يعقد مدربا الهلال و أوراوا مؤتمرين صحفيين عند الساعة الـ04:45 من مساء يوم غد السبت " بتوقيت طوكيو " ، كما يؤدي فريق الهلال تدريبه الأخير على ملعب المباراة.// انتهى//20:43ت م0134