رياضي / الهلال يجري تمرينه الرئيس في طوكيو ويغادر إلى سايتاما
الجمعة 1441/3/25 هـ الموافق 2019/11/22 م واس
طوكيو 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واس
أجرى فريق نادي الهلال مرانه الرئيس ، استعدادًا لمواجهة نظيره أوراوا الياباني ، الأحد المقبل ، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم ، حيث بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات فنيّة متنوّعة ، طبّق بعدها المدير الفني رازفان لوشيسكو التكتيك الذي سينتهجه في اللقاء عبر مناورة ، تلاها مناورة أخرى على جزء من مساحة الملعب .
فيما غادرت بعثة نادي الهلال إلى مدينة سايتاما بعد أن أقام الفريق معسكراً قصيرا لمدة أسبوع في العاصمة طوكيو.
إلى ذلك، يعقد مدربا الهلال و أوراوا مؤتمرين صحفيين عند الساعة الـ04:45 من مساء يوم غد السبت " بتوقيت طوكيو " ، كما يؤدي فريق الهلال تدريبه الأخير على ملعب المباراة.
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