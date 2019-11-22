واشنطن 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسوقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، على مشروع توافقيّ موقّت للإنفاق الفدرالي، يستمر حتى 20 ديسمبر المقبل، بهدف تجنّب إغلاق الحكومة.وبعد أشهر من المفاوضات، فشلت المعارضة الديمقراطيّة والجمهوريّون في الاتّفاق على ميزانيّة طويلة الأجل، بسبب خلافات تتعلّق خصوصًا بتمويل الجدار على الحدود مع المكسيك.ويأتي توقيع الرئيس الأمريكي على مشروع الإنفاق الفدراليّ الموقّت، بعد موافقة مجلس الشّيوخ عليه بأغلبيّة 74 صوتًا مقابل 20 .وكان المشروع قد تمّت أيضًا الموافقة عليه في مجلس النوّاب بأغلبية 231 صوتًا مقابل 192 صوتاً.// انتهى //20:44ت م0136