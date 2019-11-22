واشنطن 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسأغلقت السلطات في ولاية كولورادو الأميركية عشرات المدارس بسبب عدوى فيروسية حادة.وأكد مسؤولون تعليميون بالولاية أن مقاطعة ميسا فالي قررت إغلاق أكثر من 40 مدرسة، بسبب السبب التفشي السريع للفيروس وسط طلبة المدارس.وجاء القرار بعد أن شهدت عدة مدارس تزايدًا في حالات الغياب بسبب المرض، والعديد من حالات الحمى والتقيؤ في المناطق العامة بالمدارس، وفقاً لإدارة الصحة العامة في المقاطعة.وذكرت وزارة الصحة إنها تعمل على تحديد المرض الذي يتشابه إلى حد كبير مع نوروفيروس المعروف بسرعة الانتشار الشديد خاصة في المناطق المزدحمة، ومن أعراضه أيضًا الإسهال والألم الحاد في المعدة.وينتقل المرض عن طريق الاتصال المباشر أو تناول أطعمة أو ملامسة أسطح ملوثة، بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.// انتهى //20:57ت م0137