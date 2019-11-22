تبوك 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسنظمت اللجنة الثقافية بجمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك، أمس ورشة تدريبية بعنوان "ثقافة التفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقة"، صاحبها معرضا وأركان تفاعلية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة للتعريف بخدماتهم المقدمة للاشخاص ذوي الإعاقة ، بحضور مدير عام التعليم بمنطقة تبوك ابراهبم بن حسين العمري، وذلك بالقاعة العلمية بإدارة تعليم بالمنطقة.ورحب مدير الجمعية ماجد العنزي، في انطلاقة الفعاليات بالجميع، مشيراً إلى أن تنظيم الورشة يأتي في إطار حرص الجمعية على دعم البرامج الثقافية والفنية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة واكتشاف المواهب الإبداعية للمعاقين، إضافة لتأهيلهم وتدريبهم وصقل مهاراتهم ونشر ثقافة التفاعل معهم بما يتناسب مع قدراتهم وتعزيز مكانتهم في المجتمع.بعد ذلك تناول المدير التنفيذي لجمعية سواعد للإعاقة الحركية مدرب الورشة خالد الهاجري عدداً من المحاور المهمة ومنها مهارات التفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقة مقدماً تعريفات عن المفاهيم العامة حول الإعاقة ومبادئ التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والبصرية والسمعية.كما تطرق لكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في المناسبات، وفي بيئة العمل، وطريقة اندماجهم بالمجتمع.وفي ختام الورشة تم تكريم المدرب واللجان المشاركة في الورشة والداعمين.// انتهى //21:22ت م0140