تبوك 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واستبدأ جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمحافظة تيماء التابعة لمنطقة تبوك، بعد غد بتوزيع السلال الغذائية على المستفيدين المسجلين في قوائم الجمعية، ضمن برامجها المستمرة التي تلبي احتياجات الأسرة من المواد الغذائية المتنوعة وغيرها من المستلزمات طوال العام.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية حماد السليم أن الجمعية ستقوم بتوزيع السلال الغذائية على المسجلين في الجمعية الأرامل والأيتام، والبالغ عددهم (1800) مستفيد سواء بمدينة تيماء أو في مراكز العسافية وابيط والكتيب و عردة ومديسيس، وفي القرى والهجر الواقعة ضمن نطاق أعمال الجمعية.وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن مجموعة من البرامج التي تقدمها الجمعية للمستفيدين من خدماتها، التي تهدف إلى بث روح التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وتخفيف الأعباء المالية على الأسر المحتاجة وتوفير مستلزماتهم المتنوعة، بمختلف المواسم من العام.// انتهى //21:23ت م0142