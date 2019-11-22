ثقافي / "حل المشكلات المستقبلية بطريقة إبداعية" محاضرة تثقيفية بجامعة نجران
الجمعة 1441/3/25 هـ الموافق 2019/11/22 م واس
نجران 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واس
أقامت كلية التربية بجامعة نجران ممثلة في وحدة الأنشطة الطلابية أمس، محاضرة تثقيفية بعنوان "حل المشكلات المستقبلية بطريقة إبداعية" ، وذلك على مسرح الكلية.
وتناولت المحاضرة التي قدمها الدكتور محمد عثمان المحيسي عدداً من المحاور تمثلت في مفهوم المشكلات المستقبلية، والطرق العلمية لدراستها وحلها، وعلاقة الحل بالصحة النفسية، وعلاقته بالإبداع ، إصافة إلى طرق وأساليب حل المشكلات المستقبلية بطريقة إبداعية .
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21:29ت م
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