نجران 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسأقامت كلية التربية بجامعة نجران ممثلة في وحدة الأنشطة الطلابية أمس، محاضرة تثقيفية بعنوان "حل المشكلات المستقبلية بطريقة إبداعية" ، وذلك على مسرح الكلية.وتناولت المحاضرة التي قدمها الدكتور محمد عثمان المحيسي عدداً من المحاور تمثلت في مفهوم المشكلات المستقبلية، والطرق العلمية لدراستها وحلها، وعلاقة الحل بالصحة النفسية، وعلاقته بالإبداع ، إصافة إلى طرق وأساليب حل المشكلات المستقبلية بطريقة إبداعية .// انتهى //21:29ت م0144