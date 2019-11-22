الجزائر 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسأحبطت وحدات من الجيش الجزائري بمدن غليزان وتمنراست ومستغنام محاولات ستة أشخاص الالتحاق بالجماعات الإرهابية لمنطقة الساحل.وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم بأن وحدات أخرى من الجيش بمدينتي تمنراست وبرج باجي مختار أوقفت ستة مهربين، وصادرت منهم مركبتين رباعيتي الدفع، وثلاثة مولدات كهربائية، وثلاثة مطارق ضغط، وكمية من المواد الغذائية.// انتهى //21:45ت م0146