المنامة 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسالتقى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بمملكة البحرين اليوم كبير وزراء الدولة لشؤون الدفاع والخارجية بجمهورية سنغافورة الدكتور مالكي عثمان، على هامش حوار المنامة في دورته الخامسة عشرة.واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //22:12ت م0149