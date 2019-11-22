أبوظبي 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، قدم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، التعزية لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العرية المتحدة، في وفاة أخيه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس الدولة -رحمه الله-.وأعرب سموه عن صادق التعازي والمواساة في وفاة الفقيد، سائلاً الله له المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.// انتهى //22:33ت م0150