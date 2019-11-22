الرياض 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسقام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بزيارة معرض الرياض للسيارات في الجنادرية رافقه خلالها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض .واصطحب سمو نائب أمير الرياض سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بجولة على المعرض واطلعا على مايتضمنه من أول مزاد عالمي لأفضل أنواع للسيارات في المملكة ، والمركبات الكلاسيكية والعتيقة والمعدلة، إضافةً إلى سيارات المستقبل والسيارات الفارهة واستعراض لأحدث التصميمات والتقنيات الخاصة بها.// انتهى //23:11ت م0153