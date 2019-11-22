الرياض 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واستغلب فريق أبها على الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.وارتفع رصيد أبها 14 نقطة فيما توقف رصيد الفتح عند 5 نقاط .وحقق الرائد فوزاً على الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرتفع رصيد الرائد إلى 14 نقطة، وتجمد رصيد الحزم عند 14 نقطة.وخسر فريق الشباب من الفيحاء بهدف دون رد ليظل رصيد الشباب 15 نقطة، وارتفع رصيد الفيحاء لـ 13 نقطة.// انتهى //23:13ت م0154