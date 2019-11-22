ياوندي 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسبدأت بالعاصمة الكاميرونية ياوندي اليوم قمة استثنائية للمجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، بمشاركة رؤساء الكاميرون، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والكونغو، وغينيا الإستوائية وتشاد، فيما مثل الغابون في القمة وزيرها الأول جوليان نكوغي بيكالي.وأفاد الرئيس الكاميروني بول بيا، أن جلسات القمة تتيح مرة أخرى الفرصة للتبادل بشأن التدابير التكميلية التي يمكن أن تعزز الانتعاش الاقتصادي للمنطقة، إضافة إلى بحث مستقبل الفرنك الأفريقي بالمنطقة.وكانت البلدان الأعضاء بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الإيكواس" صادقت على وضع عملة جديدة أطلقت عليها اسم "إيكو"، تسعى لأن تحل محل "الفرنك الأفريقي" بدءًا من عام 2020.// انتهى //23:25ت م0156