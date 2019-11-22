عام / معالي المستشار سحمي بن شويمي ينوه بمضامين الخطاب الملكي في مجلس الشورى
الجمعة 1441/3/25 هـ الموافق 2019/11/22 م واس
الرياض 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واس
نوه معالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض الأستاذ سحمي بن شويمي بن فويز ، بمضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى .
وأكد معاليه على الدلالات السياسية والاقتصادية التي تضمنها الخطاب الملكي ، والريادة التي تتبوأها المملكة إقليمياً ودولياً ، منوهاً بما تشهده بلادنا الغالية من نهضة تنموية شاملة في إطار رؤية المملكة 2030 .
ودعا معاليه الله العلي القدير أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .
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23:29ت م
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