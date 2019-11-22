الرياض 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسنوه معالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض الأستاذ سحمي بن شويمي بن فويز ، بمضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى .وأكد معاليه على الدلالات السياسية والاقتصادية التي تضمنها الخطاب الملكي ، والريادة التي تتبوأها المملكة إقليمياً ودولياً ، منوهاً بما تشهده بلادنا الغالية من نهضة تنموية شاملة في إطار رؤية المملكة 2030 .ودعا معاليه الله العلي القدير أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .// انتهى //23:29ت م0157