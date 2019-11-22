المنامة 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسالتقى معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بمملكة البحرين اليوم الوكيل المساعد للشؤون السياسية بوزارة الخارجية السودانية السفيرة إلهام إبراهيم، ونائب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتورة فيكتوريا كوتس, كلا على حدة وذلك على هامش حوار المنامة في دورته الخامسة عشرة.وجرى خلال اللقاءين بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //23:30ت م0158