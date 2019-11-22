القاهرة 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واساختتمت، اليوم فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC-19 الذي استضافته مدينة شرم الشيخ على مدار أكثر من شهر، بمشاركة أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة من بينهم المملكة العربية السعودية، وممثلي 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم.وصدر عن المؤتمر "وثيقة شرم الشيخ 2019 "والتي تضمنت عددًا من التوصيات من أهمها فتح الأبواب لإطلاق خدمات الجيل الخامس بشكل تجاري موسع وذلك بتوفير الحيزات الترددية المطلوبة، والتوسع في شبكات الإنترنت واسع المدى، وذلك من خلال تطوير الإطار التنظيمي لتشغيل المحطات الأرضية المتحركة ESIM في الحيز الترددي KA-band .وأقر المؤتمر الشروط التنظيمية والتقنية التي بموجبها تتيح نطاقات عدد من الترددات التي تعمل بنظام (فضاء-أرض) إلى إمكانية استخدامها (أرض-فضاء) من خلال الأنواع الثلاثة لمحطة ESIM التي تتصل بمحطات فضائية مستقرة بالنسبة إلى الأرض (GSO) في الخدمة الثابتة.تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية يُعنى بمراجعة لوائح الراديو والخطط المتعلقة بتخصيص الترددات وتعيينها، ومعالجة أي مسألة ذات طابع عالمي النطاق تتعلق بالاتصالات الراديوية، إضافة إلى عدد من المهام والمسؤوليات ذات العلاقة بالاتصالات الراديوية.// انتهى //23:38ت م0159