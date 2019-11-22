المنامة 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسالتقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة البحرينية المنامة ، معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بمملكة البحرين، وذلك على هامش الدورة الخامسة عشر لمؤتمر أمن الخليج (حوار المنامة).وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث المستجدات في المنطقة.// انتهى //23:40ت م0160