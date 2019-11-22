الأمم المتحدة 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسحذرت منظمة الصحة العالمية من أن حدوث حالة وفاة واحدة بسبب فيروس إيبولا "غير مرتبطة بأي سلسلة انتقال" تهدد بعكس المكاسب الكبيرة ضد الوباء الذي تقلصت حالات الإصابة به في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.وأعلن المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية الدكتور مايك راين، عن اكتشاف سلسلة ثالثة منطقة في أويشا الصحية، بإقليم كيفو الشمالي، في الوقت الذي تعود فيه 98% من العدوى في الأسابيع الثلاثة الماضية إلى سلسلتين من سلاسل انتقال العدوى.وبين راين، خلال حديثه للصحفيين في جنيف، أن الشخص المتوفى كان سائق دراجة نارية وقد زار ثلاثة مراكز صحية في منطقة أويشا، مشيرًا إلى أن القلق ينبع من أن عددا كبيرا من الناس كانوا على اتصال بالمتوفي.وأفاد بأنه في الوقت الحالي، نعرف أكثر من 200 جهة اتصال مرتبطة بهذه الحالة من بينهم 62 حالة معرضة لخطورة عالية، من بين هذه الحالات عالية الخطورة، تمكنا فقط من معاينة 19 حالة، معربًا عن اعتقاده بعدم حدوث زيادة مضطردة في معدل الإصابة في حين أن السلطات من المحتمل أن تعالج مسألة الإيبولا لشهور قادمة.// انتهى //23:50ت م0161