القاهرة 25 ربيع الأول 1441هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واستوج منتخب مصر الأولمبي ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي استضافتها القاهرة خلال الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر الجاري، بفوزه على نظيره الإيفواري بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم على إستاد القاهرة في نهائي البطولة.وقد لجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي بعد تعادلهما في الشوطين الاصليين بهدف لكل منهما ، ليتوج المنتخب المصري بالبطولة بعد إحراز هدف التقدم عن طريق اللاعب رمضان صبحي في الدقيقة 115 من عمر المباراة.// انتهى //00:04ت م0164