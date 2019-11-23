المنامة 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسالتقى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين اليوم نائب وزير الخارجية التايلندي ويشاوات إيسارا باكدي والسفير المعني بشؤون منتدى التعاون العربي - الصيني بوزارة خارجية الصينية لي تشنغ وين, كلا على حدة، وذلك على هامش مؤتمر حوار المنامة في دورته الخامسة عشرة.وتم خلال اللقاءين بحث العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة المستويات، إضافة إلى تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //00:05ت م0165