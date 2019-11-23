سياسي / وزير الخارجية البحريني يلتقي مسؤولًا تايلانديًا وآخر صينيًا
السبت 1441/3/26 هـ الموافق 2019/11/23 م واس
المنامة 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واس
التقى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين اليوم نائب وزير الخارجية التايلندي ويشاوات إيسارا باكدي والسفير المعني بشؤون منتدى التعاون العربي - الصيني بوزارة خارجية الصينية لي تشنغ وين, كلا على حدة، وذلك على هامش مؤتمر حوار المنامة في دورته الخامسة عشرة.
وتم خلال اللقاءين بحث العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة المستويات، إضافة إلى تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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