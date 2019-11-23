الرياض 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسأنقذت الدوريات البحرية وفرق البحث والإنقاذ التابعة لقطاع حرس الحدود بالليث اليوم ، ستة أشخاص من الغرق، أربعة مواطنين ، بالإضافة إلى يمني وسوداني، أثناء نزولهم البحر في كورنيش الوسقة جنوب مركز المصنع.وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة المقدم فارس بن مسفر المالكي، بأنه ورد بلاغ لغرفة القيادة والسيطرة بقطاع الليث على هاتف الطوارئ 994، يفيد بوجود حالة غرق لعدد ستة أشخاص بكورنيش الوسقة، جنوب مركز المصنع، وعلى الفور، تم توجيه الدورية البحرية التابعة للمركز لموقع البلاغ، والقيام بعملية إنقاذ خمسة أشخاص ابتعدوا عن الشاطئ وجرفهم الموج إلى عرض البحر، بينما تم إنقاذ الشخص السادس بالقرب من الشاطئ، وتم استدعاء الهلال الأحمر السعودي للكشف عليهم والاطمئنان على حالتهم، وتبين أنها مستقرة، ولاتحتاج نقلهم إلى المستشفى، ولله الحمد.وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة بجميع المتنزهين أخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة والاتصال على هاتف طوارىء حرس الحدود (994) لطلب المساعدة ، متمنياً السلامة للجميع.// انتهى //00:16ت م0166