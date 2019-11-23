جدة 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واسنظمت إدارة سجن النساء بمحافظة جدة دورة للنزيلات في مهارات اللغة الإنجليزية، قدمت لهن بالتنسيق مع لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" و جامعة الملك عبدالعزيز .وتضمنت الدورة المهارات اللازم معرفتها قبل تعلم اللغة ، وعرض أجندة خاصة بذلك ، ودعم النزيلات المشاركات بالدورة بهدايا رمزية لتحفيزهن.وفي سياق متصل، فّعلت إدارة السجن برنامج للنزيلات بعنوان "سبحانك ربي ما أعظمك"، تضمن رحلة عن فوائد حفظ القرآن الكريم والتقنيات المساعدة على ذلك وطرح نماذج للحفظ، ورحلة أخرى عن التأمل في مخلوقات الله تعالى ، وأبدى النزيلات تفاعلهن الإيجابي مع البرنامج وماقدم من أنشطة مصاحبة له.// انتهى //00:21ت م0167