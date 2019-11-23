عام / ارتفاع التعاقدات في إطار التعاون الفني في تونس خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي
السبت 1441/3/26 هـ الموافق 2019/11/23 م واس
تونس 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22نوفمبر 2019 م واس
سجل نسق التعاقدات في إطار التعاون الفني في تونس ارتفاعا خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 6 بالمائة ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .
وأفادت بيانات إحصائية للوكالة التونسية للتعاون الفني ، أن عدد المتعاقدين خلال الفترة المرجعية بلغت ألفين و723 متعاقدا ، مقابل ألفين و568 خلال الفترة نفسها من العام الماضي .
ولفتت البيانات الإحصائية إلى أن مجال التربية والتعليم حظي بالنصيب الأكبر من حيث التعاقدات حيث مثل نحو 50% من المجموع العام للتعاقدات يليه مجال الصحة ، وقد تصدرت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من مجموع دول الخليج المستقطبة للكفاءات التونسية وذلك بتعاقدها مع 603 إطارا .
كما أشارت ذات الإحصائيات الى ان الدول العربية تبقى في صدارة البلدان من حيث مجموع التعاقدات بـ1767 متعاقدا ، تليها البلدان الأوروبية بـ554 متعاقدا وتأتي فرنسا في المرتبة الأولى .
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