الرياض 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:ولي العهد يشهد انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة "إيه بي بي فورمولا إي" بالدرعيةوصول دولة رئيس وزراء ألبانيا إلى الرياضالمملكة تؤكد أن جميع الأطفال في أراضيها يتمتعون بالحماية والرعايةالمملكة تدين استمرار انتهاكات إيران للمواثيق الدولية المتعلقة ببرنامجها النوويسعود بن نايف يعزي في وفاة سلطان بن زايدخالد بن سلمان يعزي ولي عهد أبو ظبي في وفاة الشيخ سلطان بن زايدوزير الخارجية يلتقي رؤساء وفود الاجتماع الوزاري لدول مجموعة العشرينلجبير يبحث مع وزير خارجية البحرين المستجدات في المنطقةالجدعان يلتقي سفير جمهورية ألمانيا الاتحاديةإمام الحرم: سبيل الكرامة هو متابعة النفسِ لرضا الله والجُهد في طاعتهإمام المسجد النبوي: الإسلام يدعو لصفاء القلوب ونشر الطمأنينةمنسقة الأمم المتحدة في المملكة تشيد بالتغيرات الإيجابية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالاتمدني العاصمة المقدسة يطبق خطة الطوارئ والأمطارمدني المدينة يدعو لأخذ الحيطة جراء التقلبات الجوية المتوقعة على المنطقةضبط 4217722 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعملتركي آل الشيخ: بيع 24 سيارة كلاسيكية بأكثر من 83 مليون رياللدخول لمعرض الرياض للسيارات في الجنادرية مجاناًخبراء أمميون يعربون عن قلقهم إزاء قمع الاحتجاجات وقطع الإنترنت في إيران// يتبع //06:06ت م0003