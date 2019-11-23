عام / الصحف السعودية
السبت 1441/3/26 هـ الموافق 2019/11/23 م واس
الرياض 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
ولي العهد يشهد انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة "إيه بي بي فورمولا إي" بالدرعية
وصول دولة رئيس وزراء ألبانيا إلى الرياض
المملكة تؤكد أن جميع الأطفال في أراضيها يتمتعون بالحماية والرعاية
المملكة تدين استمرار انتهاكات إيران للمواثيق الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي
سعود بن نايف يعزي في وفاة سلطان بن زايد
خالد بن سلمان يعزي ولي عهد أبو ظبي في وفاة الشيخ سلطان بن زايد
وزير الخارجية يلتقي رؤساء وفود الاجتماع الوزاري لدول مجموعة العشرين
لجبير يبحث مع وزير خارجية البحرين المستجدات في المنطقة
الجدعان يلتقي سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية
إمام الحرم: سبيل الكرامة هو متابعة النفسِ لرضا الله والجُهد في طاعته
إمام المسجد النبوي: الإسلام يدعو لصفاء القلوب ونشر الطمأنينة
منسقة الأمم المتحدة في المملكة تشيد بالتغيرات الإيجابية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات
مدني العاصمة المقدسة يطبق خطة الطوارئ والأمطار
مدني المدينة يدعو لأخذ الحيطة جراء التقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة
ضبط 4217722 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل
تركي آل الشيخ: بيع 24 سيارة كلاسيكية بأكثر من 83 مليون ريال
لدخول لمعرض الرياض للسيارات في الجنادرية مجاناً
خبراء أمميون يعربون عن قلقهم إزاء قمع الاحتجاجات وقطع الإنترنت في إيران
// يتبع //
06:06ت م
0003