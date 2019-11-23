وأوضحت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( صوت الداخل الإيراني) : كعادتها تأبى الأنظمة القمعية إلا أن تكون الصخرة التي تجثم على صدور الناس المغلوب على أمرهم، واليد التي تُطبق على فم الشعب حتى لا يتفوه بما في داخله، بل وتكتم أنفاسه.ورأت أن هذا الأمر هو ما يقوم به نظام الولي الفقيه في إيران ضد المواطن البسيط الذي انتفض في وجه الظلم والطغيان والعسف والجبروت الذي يرزح تحته منذ أربعين عاما، محروما من أن يتواصل بشكل طبيعي مع العالم الخارجي ومع المجتمعات الحرة، إذ زادت عزلته عتمة مع إقدام السلطات في طهران خلال الأيام الماضية على قطع شبكة الإنترنت عن جميع المحافظات الإيرانية المنتفضة، لتوقف التواصل بين عناصر الحراك الشعبي، ولتمنع إيصال صوت الثائرين إلى أقطار العالم، من أجل أن تجهز عليهم بهدوء وصمت.وأعتبرت إن هذه الأنظمة المستبدة لا تجيد سوى لغة البطش والقهر، ولا تعدم وسيلة في أن تخفي آثار جرائمها، لذلك فعلى أحرار العالم أن يكونوا سندا لمن في الداخل الإيراني كي لا تتم تصفيتهم دون أن يشعر بعذاباتهم أحد.// يتبع //06:07ت م0005