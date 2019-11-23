طرابلس26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق23 نوفمبر2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة، جهود حكومة الوفاق تجاة تزايد أعداد الأسرالنازجة من مناطق القتال جنوب العاصمة خاصة أن هناك أكثر من 12 الف أسرة جديدة من منطقة صلاح الدين ومشروع الهضبة وفى منطقة ابو سليم ، منوهة الى إجتماع نائب رئيس المجلس أحمد معتيق مع لجنة الأزمة داعيا إلى ضرورة إيجاد مساكن ايواء لتك الأسر خاصة إننا على أبواب فصل الشتاء .وأشارت الصحف إلى إستمرار إحتجاجات وإعتصامات معلمى ليبيا رغم الوعود التى قام بها وزير التعليم المكلف محمد العمارى، مطالبين بزيادة المرتبات، وفق القرار الصادر بذلك من مجلس النواب، يواصل إضرابهم، وسط أجواء دراسية متأزمة، ومساع حكومية لتقديم حلول تكفل الخروج من المأزق الراهن .ونوهت الصحف إلى إختتام الملتقى الليبي البريطاني للأعمال والذى شاركت فيه 40 مؤسسة حكومية ليبية وبريطانية ورجال أعمال ومشاركة كبيرة من القطاع الخاص،ونوقشت فيه إيجاد آليات لضمان مصادر دخل بديلة عن النفط بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز التعاون مع الشركات البريطانية الناشطة في مجالات الطاقة “النفط والكهرباء”.ونقلت الصحف إلى نفى نفى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان إرسال جنود سودانيين للقتال مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أو أي طرف آخر ،موضحاأن الحديث عن إرسال قوات سودانية إلى ليبيا غير صحيح ولم نرسل أي فرد للقتال ، ولسنا طرفا في النزاع فى ليبيا .وعرجت الصحف على تصريحات الرئيس الرئيس التشادي، إدريس ديبي، وإدانته تقاعس المجتمع الدولي في دعم محاربة الإرهاب في دول الساحل،مؤكدا عواقب تدخل حلف الناتو في ليبيا 2011 كانت كارثية، لا ينبغي أن تتحمل إفريقيا مسؤولية ليبيا وحدها،// انتهى //07:52ت م0007