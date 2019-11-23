الليث 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسهطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على محافظة الليث والمراكز التابعة لها، شملت غميقة والديه والجحر وجدم والشواق والوسقة وسلم الزواهر وحفار والغالة وبني يزيد والمجيرمة ويلملم والميقات والسعدية وسلبه والمرقبان والحسينية وضهياء والمستنقع وصوانه وصلاق والجزر البحرية وقرية السرين الأثرية والطريق الدولي جدة الليث جازان، وأجزاء متفرقة من الهجر، سالت على إثرها الأودية والشعاب وارتوت على إثرها الأرض.جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //09:16ت م0009