القطيف 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسينظم منتدى الثلاثاء الثقافي بمحافظة القطيف الثلاثاء المقبل، ندوة حوارية بعنوان "الإعلام والتحولات الاجتماعية"، يشارك فيها الإعلامي سليمان أبا حسين، وذلك بمقر المنتدى بحي التركية بالقطيف.وتتناول محاور الندوة وسائل الإعلام التقليدي والجديد، وملامح التحولات الاجتماعية الجارية، ومراحل التحول ودور الإعلام الجديد، إضافة الى الاستجابة الإعلامية الرسمية والشعبية لهذه التحولات، وسيصاحبها عرض فيلم قصير.// انتهى//10:03ت م0012