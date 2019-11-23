كانبرا 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسطالب سفير اليمن غير المقيم في كانبرا عبدالغني الشميري الحكومة الأسترالية بمراجعة آلية الدعم الخاصة ببرنامج الغذاء العالمي الذي تسهم فيه أستراليا بحيث تصل تلك المساعدات إلي مستحقيها خاصة مع تعمد ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بتوجيه تلك المساعدات الي غير الجهات المستهدفة وبيعها في السوق السوداء.جاء ذلك خلال لقائه مع مديرة المساعدات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية وقطاع الشراكات بوزارة الخارجية الأسترالية راشيل موري التي أبدأت أسفها لتدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، بحسب ماذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.وقالت المسؤولة الأسترالية من جهتها: إن بلادها بصدد مراجعة السياسية الخاصة بالمساعدات الإنسانية وفق آلية أكثر دقة وبما يخدم الجهات أو الأطراف الأكثر إلحاحًا للوصول إلي المساعدات الإنسانية.وأكدت أن تعيين سفير يمني لدي أستراليا سيفتح الأبواب المباشرة للتعاون والتنسيق بين البلدين خاصة في جانب المساعدات الإنسانية.// انتهى //10:23ت م0014