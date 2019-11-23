رام الله 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الأنباء عن استشهاد محمد سالم السواركة متأثرًا بجروحه التي أصيب بها خلال مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بحق عائلة السواركة في دير البلح، في الرابع عشر من الشهر الجاري واستشهد فيها أيضًا ثمانية أشخاص من العائلة ذاتها.وسلطت الضوء على قمع جيش الاحتلال االمسيرات السلمية في مناطق بمحافظات الضفة الغربية أسفرت عن إصابة مواطنين فلسطينيين بجراح والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بإدانة وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات اعتداءات ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم ومركباتهم.وأوردت صحف فلسطين توقيع أكثر من 135 عضوًا من أعضاء الكونغرس الأمريكي عريضة طالبوا فيها وزير الخارجية مايك بومبيو بالتراجع عن قراره وصف المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية أمرًا لا يتعارض مع القانون الدولي، في سياق استمرار ردود الفعل الدولية المنددة بهذا القرار.وركزت على أقوال وزارة الخارجية الإندونيسية إنّ بلادها ترفض الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وتواصل السعي نحو تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس لحل الدولتين.ونشرت صحف هذا اليوم أقوال كبير قضاة فلسطين محمود الهباش إن دولة فلسطين تمثل نموذجًا يحتذى به في كافة أقطار العالم للتعايش بين الشعوب رغم كل ما تعانيه من ظلم الاحتلال الذي وأد كل معاني الإنسانية من خلال ممارسة البطش والقتل والتخريب.// انتهى //11:12ت م0020