وادي الدواسر 27 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسحددت إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر ، يوم غدٍ الأحد، موعداً لبدء العمل بالتوقيت الشتوي في جميع المدارس ولمختلف المراحل الدراسية ( بنين وبنات ) بالمحافظة ، وفي مكتب التعليم بالسليل.وأوضح مُدير التعليم بالمحافظة الدكتور أحمد بن خضران الُعُمري، أن بداية الصف الصباحي ستكون في تمام الساعة السابعة والربع صباحاً, فيما تبدأ الحصة الدراسية الأولى في تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً.ودعا مُدير التعليم أولياء أمور الطلاب والطالبات إلى الحرص على توجيه أبنائهم الالتزام بالمواعيد المحددة، لما فيه مصلحة العملية التعليمية والتربوية.// انتهى //11:13ت م0022