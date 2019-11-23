الخرطوم 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على إغلاق السُلطات السودانية 24 منظمة تابعة للنظام المعزول مع الحجز على ممتلكاتها وتجميد أرصدتها وحساباتها المصرفية في البنوك السودانية والخارجية.وأشارت إلى تجديد ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خرقها الهدنة الأممية في محافظة الحديدة بإطلاق النار على مواقع القوات المشتركة والمناطق السكنية في مديريات بيت الفقيه، والتحيتا، والدريهمي.ولفتت الانتباه إلى شن المستوطنين هجمات إرهابية على ثلاث قرى جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة أسفرت عن إعطاب وإحراق عشرات السيارات يمتلكها فلسطينيون، وكتبوا شعارات عنصرية تدعو إلى قتل العرب.وعرجت على رفض المحتجون الدعوة التي جددها الرئيس اللبناني ميشال عون إلى الحوار مؤكدين مطلبهم بتشكيل حكومة اختصاصيين لإصلاح الوضع المتدهور.وسلطت الضوء على ترجيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام اتفاق تجاري جزئي بين الولايات المتحدة والصين.// انتهى //11:16ت م0023