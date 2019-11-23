إسلام آباد 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم مناقشة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية.وسلطت الضوء على الإجراءات التي اتخذبتها الحكومة الباكستانية لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد.وتطرقت إلى إبداء باكستان قلقها إزاء إهمال مجلس الأمن الدولي للوضع الإنساني في إقليم كشمير وعدم نجاحه في حل القضية الكشميرية.كما سلطت الضوء على ظاهرة تلوث الهواء في المدن المزدحمة في كل من باكستان والهند وأثرها السلبي على سكان تلك المدن.// انتهى //11:25ت م0025