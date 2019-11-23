بغداد 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها على عمليات الكر والفر بين المتظاهرين وبين القوات الأمنية في شارع الرشيد وفي مقتربات جسر الأحرار بوسط بغداد, مبرزةً التقارير الصحفية التي أفادت بسقوط قتلى وجرحى في صفوف المحتجين الذين ردوا على القوات الأمنية برشقهم الحجارة.وتناولت الصحف الاتصال الهاتفي الذي تلقاه رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي من نظيره الأردني عمر الرزاز, مركزةً على الموضوعات التي تطرق إليها التي تخص العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات بالمنطقة, واتفاق الطرفين على مواصلة الجهود فيما يخص مد خط أنبوب النفط الإستراتيجي عبر الأراضي الأردنية.وتطرقت إلى قانون "من أين لك هذا" الذي ينوي مجلس النواب تشريعه، مشددةً على ضرورة أن يشمل جميع المسؤولين سواءً ممن هم في السُلطة الآن, أم ممن أصبحوا خارجها ومن دون حصانة لأحد.وعرجت صحف السبت على التظاهرات والاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إيران خلال الأيام الماضية على خلفية قرار رفع أسعار الوقود, مبرزةً أعمال العنف التي سقط فيها قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين.// انتهى //11:34ت م0026