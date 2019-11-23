تونس 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسظل المشهد السياسي في تونس الموضوع الأبرز في اهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم، حيث سلطت الضوء على مواصلة رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي مشاوراته لتشكيل الحكومة التونسية.. وكتبت أن الجملي نجح في إحداث اختراق مهم في صفوف الأحزاب السياسية التي تشبثت طيلة الأسابيع الماضية بموقف الممانعة والاشتراطات ورفع سقف التفاوض إلى حده الأقصى، وتمكن بذلك من إيجاد منفذ تمر عبره وفاقات منتظرة لتشكيل الحكومة.وتابعت في الشأن الليبي التعزيزات العسكرية المستمرة منذ أيام للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والتحولات التي تشهدها المعارك بطرابلس توحي بقرب مواجهات عسكرية كبيرة بين الفرقاء الليبيين، بهدف إنهاء السيطرة على العاصمة طرابلس.ورصدت صحف السبت تأكيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دعم واشنطن للتظاهرات السلمية في لبنان، واستعداد واشنطن للعمل مع حكومة لبنانية جديدة تستجيب لاحتياجات مواطنيها، ولديها القدرة والإرادة السياسية لبناء لبنان مستقر ومستقل ومزدهر وآمن للجميع.ونقلت في موضوع آخر بيانًا لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، نددت فيه بتعرض عدة بلدات وقرى فلسطينية لهجمات المستوطنين أحرقوا خلالها ممتلكات زراعية ومركبات.وأوردت صحف تونس، تأكيد الرئيس الصيني شي جينبينغ أن بلاده ترغب في التوصل إلى اتفاق تجاري مبدئي مع الولايات المتحدة، لكنها لا تخشى المواجهة إذا استدعى الأمر، مشددًا على أن بكين ستطبق إصلاحات اقتصادية بالوتيرة التي تناسبها.// انتهى //12:46ت م0031