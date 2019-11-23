الرباط 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسأولت الصحف المغربية الصادرة اليوم اهتمامها بأعمال مؤتمر إفريقيا 2019، الذي ينعقد بمصر تحت شعار "استثمر في أفريقيا"، بحضور رؤساء دول وحكومات أفريقية والمغرب إلى جانب عدد من كبار المستثمرين والشركات ورواد الأعمال من أفريقيا.وتابعت الصحف التطورات في الجزائر، مشيرةً إلى تواصل الاحتجاجات الشعبية الرافضة لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 من الشهر المقبل والمطالبة بتغييرات جذرية في النظام السياسي.كما واصلت الصحف اهتمامها بالوضع الميداني على الساحة العراقية، مشيرةً إلى تصاعد حدة الاحتجاجات المطالبة برحيل الطبقة السياسية مع ارتفاع حصيلة المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين في العاصمة بغداد وفي المحافظات الجنوبية.كما تابعت الصحف الوضع في لبنان، حيث تستمر الاحتجاجات الشعبية بالعاصمة بيروت، ومناطق أخرى تزامنًا مع ذكرى استقلال لبنان، مبرزةً أن الرئيس ميشال عون دعا إلى الحوار الذي عده السبيل الوحيد لحل الأزمات.وتطرقت الصحف إلى الانتقادات الشديدة التي وجهتها الولايات المتحدة للسلطات الإيرانية، متهمةً إياها بالتستر على ما يجري من موت ومأساة من خلال قطع الإنترنت أثناء الاحتجاجات المندلعة في المدن الإيرانية.// انتهى //12:48ت م0033