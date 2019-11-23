بيروت 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسدعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في لبنان إلى تأمين الحماية والسلامة لأطفال لاجئي فلسطين.وأشارت الأونروا في بيان لها اليوم بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل إلى أن العديد من أطفال لاجئي فلسطين يواجهون أخطارًا جمة على سلامتهم ورفاههم وأكدت أنهم غير قادرين على التمتع بالكامل بطفولتهم أو الوصول إلى كامل إمكاناتهم.ودعت الالتزام العالمي إلى التمسك بحقوق أطفال لاجئي فلسطين، مشددةً على أن العنف والنزاع لا يزالان لهما بصمة في طفولة الأطفال الفلسطينيين.وأعربت الوكالة عن قلقها بسبب الظروف التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيون الذين ولدوا في سوريا منذ عام 2011.// انتهى //13:22ت م0037