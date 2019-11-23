جيزان 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسدعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وذلك لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية وهطول أمطار ونشاط في الرياح السطحية على العديد من محافظات ومراكز المنطقة.وأهابت المديرية بالجميع للتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.وأكدت مديرية الدفاع المدني بجازان أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناءً لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.//انتهى//13:27ت م0039