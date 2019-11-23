أبها 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسعززت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، النقل المدرسي في قاعدة الملك خالد الجوية، ومدينة الملك فيصل العسكرية بـ 25 حافلة، لنقل أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة من أبناء وبنات المرابطين.جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي نظمته قاعدة الملك خالد الجوية، بحضور قائد قاعدة الملك خالد الجوية اللواء الطيار الركن عبدالعزيز بن عبدالرحمن القديري، ومدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، لعدد من منسوبي التعليم وشركة "تطوير" لخدمات النقل والشركة المشغلة.وأوضح مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية عبدالرحمن عوضة أن دعم نقل أبناء وبنات المرابطين يأتي عطفاً على الدور المهم الذي يقومون به لحماية الوطن والذود عنه بما يسهم في تقديم الخدمات اللازمة لأبنائهم وبناتهم.// انتهى //13:31ت م0040