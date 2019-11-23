مونتفيديو 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واسانتقد وزير دفاع الأوروغواي خوسيه باياردي تدخل واشنطن المتزايد في شؤون أمريكا اللاتينية، عادًا أنها بعد إشعالها الأزمة التجارية مع الصين بدأت تتدخل بشؤون جاراتها وتفسد أوضاعها.وقال باياردي في تصريح اليوم: إن هذه التدخلات أثرت على اتفاقيات السلام الكولومبية، ودعمت الانقلاب في بوليفيا وانهيار اتحاد دول أمريكا الجنوبية.ورأى أن الولايات المتحدة، في سياق الأزمة التجارية مع الصين، تسعى لإخضاع المنطقة من الناحية الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية لمصالحها، على الرغم من أنها يمكن أن تحقق نتائج رائعة من خلال اتباع سياسة حسن الجوار والاحترام والتفاهم المتبادل.// انتهى //13:34ت م0041