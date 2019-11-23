نجران 26 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 23 نوفمبر 2019 م واستواصل أندية مدارس الحي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران تنفيذ فعالياتها، التي تقدم لمرتاديها العديد من البرامج المتنوعة عبر المسارات التدريبية، والتقنية، والترفيهية، والسياحية، والتطوعية، بمتابعة من المدير العام للتعليم الدكتور، ملفي بن عبدالرحمن العتيبي.وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم نجران، جابر مدخلي، أن أندية الحي تقدم الفعاليات من خلال أربعة مسارات، المسار التدريبي والتقني، والتطوعي، والترفيهي، والسياحي وتستهدف الطلاب والطالبات وأفراد المجتمع، وتشتمل على عديد من الأنشطة والبرامج الهادفة والمنوعة، مبيناً أن المسار التدريبي بنادي الحي بالثانوية الثالثة عشرة نفذ دورة بعنوان "كيف تحدد مسار حياتك"، ودورة عن تطوير الذات والشخصية، كما شهد المسار التقني ندوة عن "الأمن السيبراني" ، واختتم نادي ثانوية ابن خلدون للبنين أسبوعه في المجال الرياضي بدورة تدريبية في تعلم مهارات السباحة بحضور 40 مرتاداً.من جهته نفذ نادي الحي بمدرسة الإمام مسلم ضمن المسار الرياضي للنادي، دورة تدريبية عن أساسيات لعبة الجودو استحوذت على اهتمام عدد كبير من المرتادين.وأشار مدخلي إلى أن تعليم المنطقة يقدم هذه الفعاليات من خلال أندية الحي، بهدف تعزيز وصقل مواهب الطلاب والطالبات وتنمية تفاعلهم الاجتماعي في بيئة جاذبة، وإشراك أفراد المجتمع من كل فئاته في هذه الفعاليات.// انتهى //13:34ت م0042