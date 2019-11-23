أبوعريش ٢٦ ربيع الأول 1441 هـ الموافق ٢٣ نوفمبر 2019 م واساختتمت مساء أمس الحملة الثانية للتبرع بالدم "دمي لوطني"، التي نظمتها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش ممثلة بمركز نشاط قرية الحمراية، ونادي الحي الترفيهي والتعليمي بالتعاون مع مستشفى أبوعريش العام، وذلك بثانوية ومتوسطة مصعب بن عمير بقرية أم الحجل.وهدفت الحملة التي نفذت على مدى يومين إلى توفير كميات كافية من فصائل ووحدات الدم المختلفة لضمان سلامة وصحة المواطنين والمقيمين وإنقاذ حياة المحتاجين من مصابي الحوادث، إضافة إلى إنقاذ حياة المصابين بأمراض الدم المختلفة وتوعيتهم بأهمية التبرع بالدم وفوائدها الصحية للمتبرع.// انتهى //13:36ت م0043